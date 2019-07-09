باكو، 9 يوليو، أذرتاج اتضحت هويات ضحايا الحادث المروري المروع الواقع في أراضي قرية حسين حاجيلي بمحافظة ماصالي جنوب البلاد صباح 9 يوليو تموز اليوم. أفادت أذرتاج أن الحادث اودى بحياة علي ظاهر عطالي تقييف من مواليد 2002م وعسكر حكمت رضايف م1983م وحكمت عسكر رضايف م2002م وآزر حكمت رضايف م2008م وأيخان ناطق روح الله يف م2016م وجولتاج علي اكبر محمدوف م1996م وأيتاج بنت علي اكبر محمدوفا م1995م ائلكون علي اكبر محمدوف م1997م وأصاب روحية بنت اكبر رضايفا م1985م وميرانه بنت عطالي تقييفا م1995م بجروح خطيرة. ونقلت المصابتان إلى مستشفى ماصالي المركزي وادخلت احداهما في العناية المركزة واحوالها حرجة متوسطة والأخرى تلقت العلاج سريريا. يذكر أن الحادث وقع باصطدام الحافلة الصغيرة من نوع مرسيدس ويتو بشاحنة كاماز.

AZERTAG.AZ : تحديد هويات ضحايا الحادث المروري المروع في ماصالي

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