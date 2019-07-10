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    سياسة


    عقد اجتماع عمل ضمن برنامج مفهوم القدرات العملياتية للناتو في باكو

    ١٠.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٣٠]

    باكو، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    عُقد في باكو اجتماع عمل حول تحديث برنامج قاعدة البيانات لمفهوم القدرات العملياتية في جمهورية أذربيجان ضمن برنامج تقييم مفهوم القدرات العملياتية ومراجعتها بتنظيم مكتب شراكة الناتو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة مقترحات جديدة لتحديث وتحسين قاعة البيانات لهذا المفهوم.

    يشارك 21 مندوبا من 13 بلدا من بينها 7 دول أعضاء في الناتو و6 دول شريكة في الاجتماع الذي سيستمر حتى 11 يوليو.

    يذكر أن أذربيجان انضمت إلى برنامج مفهوم القدرات العملياتية عام 2004. وبلغت بلادنا لتحالف القوات المشتركة كتيبة ووحدة الاستطلاع وطائرة هليكوبتر من طراز Mi-17 للقوت الجوية العسكرية ومجموعة المتن من القوات البحرية.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع عمل ضمن برنامج مفهوم القدرات العملياتية للناتو في باكو
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