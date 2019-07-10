اختتام الفترة الأولى من مباراة بارتيزاني الألباني وقراباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا – إضافة
AzerTAg.az
١٠.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٢٠]
باكو، 10 يوليو، أذرتاج
اختتمت الفترة الأولى من مباراة يلتقي فيها قراباغ أغدام ذهابا بنادي "بارتيزاني" الألباني ضمن مرحلة التصفيات الأولى للموسم الجديد الـ 2019-2020م.
أفادت أذرتاج أن الفترة الأولى انتهت بالتعادل السلبي.
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