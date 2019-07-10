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    اختتام الفترة الأولى من مباراة بارتيزاني الألباني وقراباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا – إضافة

    ١٠.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٢٠]

    باكو، 10 يوليو، أذرتاج

    اختتمت الفترة الأولى من مباراة يلتقي فيها قراباغ أغدام ذهابا بنادي "بارتيزاني" الألباني ضمن مرحلة التصفيات الأولى للموسم الجديد الـ 2019-2020م.

    أفادت أذرتاج أن الفترة الأولى انتهت بالتعادل السلبي.

    AZERTAG.AZ :اختتام الفترة الأولى من مباراة بارتيزاني الألباني وقراباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا – إضافة
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