باكو، 10 يوليو، أذرتاج اختتمت الفترة الأولى من مباراة يلتقي فيها قراباغ أغدام ذهابا بنادي "بارتيزاني" الألباني ضمن مرحلة التصفيات الأولى للموسم الجديد الـ 2019-2020م. أفادت أذرتاج أن الفترة الأولى انتهت بالتعادل السلبي.

AZERTAG.AZ : اختتام الفترة الأولى من مباراة بارتيزاني الألباني وقراباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا – إضافة

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