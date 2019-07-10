وزارة الطاقة تكشف عن حجم استخراج النفط اليومي في يونيو بأذربيجان

باكو، 10 يوليو، أذرتاج

قالت وزارة الطاقة إن حجم استخراج النفط اليومي بأذربيجان خلال شهر يونيو عام 2019م كان 768 ألف برميل.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن 695 ألف برميل من الحجم المذكور كان من النفط الخام و 73 ألف برميل من المكثفات. وجاء في البيان أنه تم تصدير 471 ألف برميل من النفط الخام و 72 ألف برميل من المكثفات و 2ر19 ألف برميل من المنتجات النفطية تصديرا يوميا.

وأشارت الوزارة فيه إلى أن أذربيجان نفذت بالكامل الالتزام الذي تعهدت به بخفض الاستخراج اليومي 20 ألف برميل ضمن الاتفاقية على إبقاء حجم استخراج النفط اليومي عند 776 ألف برميل. وشكل استخراج النفط اليومي المتوسط خلال فترة يناير – يونيو العام الحالي 771 ألف برميل.

وأضافت في البيان أنها قدمت معطيات استخراج النفط اليومي في شهر يونيو إلى اللجنة الفنية المشتركة للجنة المراقبة المشتركة للأوبك.

يذكر أن مدة سريان "بيان التعاون" الموقع عليه في 7 ديسمبر العام الماضي بشأن خفض استخراج النفط اليومي قدر 2ر1 مليون برميل مددت إلى نهاية الربع الأول من 2020م ابتداء من اول يوليو العام الجاري.