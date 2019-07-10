سفارة مصر في باكو تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة العيد الوطني المصري

باكو، 10 يوليو، أذرتاج

أقامت سفارة مصر في أذربيجان حفل استقبال رسمي بمناسبة العيد الوطني المصري في 10 يوليو تموز اليوم.

أفادت أذرتاج أن الحفل ابتدأ بعزف النشيدين الوطنيين الأذربيجاني والمصري.

ثم افتتح الحفل السفير المصري لدى أذربيجان عادل إبراهيم احمد إبراهيم بكلمة تحدث فيها عن علاقات الصداقة الأذربيجانية المصرية مؤكدا على أنها أقيمت على قاعدة متينة.

وتناول السفير إبراهيم تاريخ استقلال بلاده لافتا إلى وجود علاقات الصداقة الوثيقة مع أذربيجان في مختلف المجالات وعبر عن يقينه من استمرار تطور العلاقات الثنائية.

وهنأ النائب الأول لرئيس المجلس الوطني ضيافت عسكروف الشعب المصري بمناسبة العيد الوطني لهم. وقال إن أذربيجان ومصر بينهما علاقات الصداقة القوية وفرص تطوير العلاقات كثيرة جدا.

واكد ضيافت عسكروف أن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة تساهم في تطوير العلاقات.

وحضر الاستقبال رسميون ونواب وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلون عن وسائل الإعلام.