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    توقف إمداد الطاقة الكهربائية إلى عاصمة أرمينيا وعدد من المدن الكبرى

    ١٠.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:١٥‎]

    باكو، 10 يوليو، أذرتاج

    نشبت مشكلة خطيرة في نظام إمداد الطاقة الكهربائية في أرمينيا.

    أفادت أذرتاج عن صحافة أرمينية أن إمداد الطاقة الكهربائية إلى عاصمة أرمينيا يريفان وعدد من المدن توقف بسبب حدث ظهر في محطتي إنتاج الطاقة الكهروحرارية في يريفان وزاردان.

    وادت المشكلة المفاجئة إلى توقف قطارات في الأنفاق وظهور مشاكل في خطوط الإنترنت إلى أن بدأت انقطاعات واسعة النطاق في إمداد الطاقة الكهربائية شملت جميع أنحاء البلد.

    AZERTAG.AZ :توقف إمداد الطاقة الكهربائية إلى عاصمة أرمينيا وعدد من المدن الكبرى
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