زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وفرنسا بنسبة 53 %
AzerTAg.az
١١.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٩]
باكو، 11 يوليو / تموز، (أذرتاج)
زاد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وفرنسا بنسبة 53 في المائة خلال 5 أشهر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف في منتدى الأعمال الأذربيجاني الفرنسي المنعقد اليوم في باكو.
أعلن الوزير أن أذربيجان تمثل 62.4 في المائة من حجم التبادل التجاري لفرنسا في جنوب القوقاز.
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