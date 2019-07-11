وزير الخارجية يستقبل مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان

باكو، 11 يوليو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونيا مياتوفيتش مع الوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير محمدياروف أشار إلى استعداد البلد للعمل مع أمين عام جديد لمجلس أوروبا.

وقالت مياتوفيتش إنها عقدت لقاءات على هامش زيارتها الحالية البلد لدى المؤسسات الحكومية ذات الصلة وزارت احد السجون ورفعت شكرها على الجانب الأذربيجاني لتنظيم برنامج زيارتها. وأشارت إلى اجتماعها مع اللاجئين الأذربيجانيين مشيدة بما بذلته حكومة أذربيجان مع المشاريع والجهود من اجل تحسين ظروف حياتهم وضمان معيشتهم الكريمة.

بدوره قدم الوزير محمدياروف معلومات حول اللقاءات المنعقدة بوساطة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وكذلك سبل تقديم المفاوضات إلى الأمام حول المسائل الجوهرية. واكد الوزير على أن موقف أذربيجان من وتيرة المباحثات ثابت مشيرا إلى ضرورة سحب قوات الاحتلال الأرميني من الأراضي المحتلة الأذربيجانية وعودة اللاجئين والمشردين الأذربيجانيين إلى ديارهم الأم.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام والقلق المشترك.