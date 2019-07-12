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    دوري أوروبا: صبائل باكو – يونيورسيتاتيا 2-3

    ١٢.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٢٤]

    باكو، 12 يوليو، أذرتاج

    تنافس نادي صبائل باكو الليلة مع نادي "يونيورسيتاتيا" الروماني ضمن المرحلة الأولى من تصفيات دوري أوروبا لكرة القدم على ملعب بائل ارينا بالعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن صبائل باكو خسر امام ضيفه الروماني 2-3.

    وتنظم مباراة الإياب بينهما بعد أسبوع.

    وسيلتقي فائز هذه المباراة بغالب مباراة هونويد الهنغاري وجالغيريس الليتواني.

    AZERTAG.AZ :دوري أوروبا: صبائل باكو – يونيورسيتاتيا 2-3
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