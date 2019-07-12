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    زلزال يضرب ولاية واشنطن

    ١٢.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٣٢]

    باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ضرب اليوم زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس رختر ولاية واشنطن للولايات المتحدة الأمريكية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على عمق 22.3 كلم. وقعت الهزات الأرضية في الساعة 11:51 بالتوقيت المحلي.

    ولم ترد فورا أنباء عن وجود خسائر أو أضرار ناجمة عن الزلزال، الذي ضرب الساحل الشمالي من الولاية.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب ولاية واشنطن
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