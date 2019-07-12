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    دوري أوروبا: سبيرانتا – نفطجي باكو 0-3

    ١٢.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٠٤]

    باكو، 12 يوليو، أذرتاج

    حل نادي نفطجي باكو ضيفا على منافسه المولدوفي "سبيرانتا" ضمن المرحلة الأولى من تصفيات دوري أوروبا الليلة في مباراة منظمة على ملعب "زيمبرو" بالعاصمة كيشيناو.

    أفادت أذرتاج أن نفطجي باكو تغلب على سبيرانتا 3-0.

    وسجل أهداف نفطجي باكو محمودوف د16 ومونروز د36 وحاجييف د76.

    يذكر أن مباراة الإياب بين الناديين تقام في 18 يوليو في إستاد باكسل أرينا الساعة 21.00 بالعاصمة باكو.

    ويلتقي نفطجي باكو بنادي أرسنال تولا الروسي في حال تجاوز المرحلة.

    AZERTAG.AZ :دوري أوروبا: سبيرانتا – نفطجي باكو 0-3
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