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    رئيس البرلمان: علاقات جورجيا وأذربيجان ستزداد تعززا

    ١٢.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٣٢]

    باطوم، 12 يوليو، أذرتاج

    قال أرجيل تالاكوادزي إن جورجيا وأذربيجان بلدان شريكان استراتيجيان. يزيد برلمانا البلدين تعزيز العلاقات منطلقين من هذا السياق.

    أفادت أذرتاج عن تالاكوادزي رئيس البرلمان الجورجي قوله لصحفيين اليوم إن البرلمان الجورجي فيه 4 نواب أذربيجانيي الأصل اليوم وذلك نموذج لعلاقاتنا أيضا.

    وأضاف تالاكوادزي أن جورجيا تزيد تطوير علاقات الصداقة الشراكة مع أذربيجان دولة وشعبا معبرا عن أمله في زيادة العلاقات البرلمانية تعززا وتطورا.

    AZERTAG.AZ :رئيس البرلمان: علاقات جورجيا وأذربيجان ستزداد تعززا
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