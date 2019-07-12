باكو، 12 يوليو، أذرتاج بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى نظيره في الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف هنأ الرئيس جوكانوفيتش وشعب الجبل الأسود باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني بمناسبة العيد الوطني معبرا عن امله في استمرار تطور علاقات الصداقة والتعاون بين أذربيجان والجبل الأسود بما يصب في مصالح البلدين والشعبين. وتمنى الرئيس إلهام علييف لنظيره جوكانوفيتش موفور الصحة والنجاح في فعالياته ولشعب الجبل الأسود الصديق الأمن والسلام والازدهار.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس الجبل الأسود جوكانوفيتش

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