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    سياسة


    بحث آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

    ١٢.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:١٣]

    لندن، 12 يوليو، أذرتاج

    زار مدير قسم الشؤون السياسية الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف برفقة سفير أذربيجان في بريطانيا العظمى طاهر تقيزاده البرلمان البريطاني في 12 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء المنعقد لدى البرلمان البريطاني حضره رئيس مجموعة أصدقاء أذربيجان من أعضاء حزب العمال اللورد ديفيد إيفانس والمحلل السياسي البارز في بريطانيا العظمى ليونيل زيتير رئيس فريقي العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية البريطانية والاذربيجانية الفرنسية جوانشير فيضييف.

    وبحث الأطراف في اللقاء آفاق تطوير العلاقات البرلمانية والأوضاع الاجتماعية السياسية في بريطانيا ومسائل التعاون مع أذربيجان خلال بركسيت وما بعده.

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