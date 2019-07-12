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    وزارة الدفاع: الولايات المتحدة لم تبع أي سلاح لأذربيجان حتى الآن

    ١٢.٠٧.٢٠١٩ [٢٣:١٢]

    باكو، 12 يوليو، أذرتاج

    علقت وزارة الدفاع ردا على استفسار وكالة أذرتاج على طرح نائب الكونغرس الأمريكي بريد شرمان مبادرة مشروع قانون ينص على الحظر على بيع الأسلحة الأمريكية "القادرة على تهديد طائرات مدنية في أجواء قراباغ الجبلي".

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن التقدم بمثل هذه المبادرات يثير استغرابا في الأصل:

    "لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبع حتى الآن أي سلاح للبلد وعلى الرغم من ذلك فإن أذربيجان تشتري قدرا كافيا من الأسلحة والمعدات الحربية من البلاد الحائزة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة في العالم.

    المعدات والأسلحة المسخرة لقوات الدفاع الجوي الأذربيجاني قادرة على الدفاع الجوي الكامل عن أجواء أذربيجان وعلى اتخاذ تدابير فورية ضد أي تهديد ممكن.

    وعلاوة على ذلك ينبغي لنائب الكونغرس الأمريكي المذكور أن يعلم أن أراضي إقليم قراباغ الجبلي هي أراضي أذربيجان وبما أنها تعد منطقة متنازع عليها فقد حظرت منظمة الطيران المدني الدولية منذ الفترة الطويلة على الرحلات والتحليق لأي مركب جوي مدني."

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الولايات المتحدة لم تبع أي سلاح لأذربيجان حتى الآن
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