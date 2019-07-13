زلزال جديد شدته 5.8 درجات يضرب الفلبين

طوكيو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ضرب زلزال جديد بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر سواحل الفلبين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسج الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزات الأرضية وقع على عمق 11.8 كيلومترا.

كان الزلزال شمال جزيرة لوزون، على بعد 5 كيلومترات جنوب شرق بلدية كانتيلان بمقاطعة سوريكانو ديل سور.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.