رئيس قسم السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي يزور الكلية الملكية البريطانية للبحوث الدفاعية

لندن، 13 يوليو، أذرتاج

التقى رئيس قسم السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني حكمت حاجييف بوكيل رئيس الكلية الملكية البريطانية للبحوث الدفاعية أستاذ جامعة دورهام ديفيد أليري.

أفادت أذرتاج أن رئيس الكلية اليري قدم في اللقاء الذي حضره سفير أذربيجان في بريطانيا العظمى والملحق العسكري للقوات المسلحة بها معلومات حول تاريخ الكلية وفعالياتها الحالية متناولا تعاون التعليم العسكري المنفذ مع وزارة الدفاع الأذربيجاني. وأعرب عن رضاه عن نتائج ومهارات ضباط أذربيجانيين متعلمين في هذه المؤسسة التعليمية. وعبر عن يقينه من خدمة زيارة حكمت حاجييف هذه للمزيد من تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.

ثم ابلغ أن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون بين جامعتي أدا ودورهام في التعاون بمجال تدريب الكوادر وسائر المجالات مطروح للنظر فيه بجامعة دورهام مفيدا انهم في انتظار نتيجة إيجابية إلى نهاية العام الحالي.

وتحدث حاجييف عن إنجازات العلاقات الموجودة بين البلدين بمختلف المجالات ومن ضمنها مجال التعاون العسكري مشيرا إلى وجود إمكانات حسنة من اجل توسيع هذا التعاون.

كما ارتكز اللقاء على موضوع تعاون ممكن مستقبلي في مجال تدريب الكوادر بين الكلية الملكية وبين وزارة الخارجية ومركز البحوث العلمية الاستراتيجية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وذلك في سياق الإصلاحات المنفذة في البلد.

وفي ختام اللقاء التقطت صور تذكارية.