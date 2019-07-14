النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا: الزعيم الوطني العام حيدر علييف خدم مدى عمره لشعبه ووطنه بإخلاص

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

كتبت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في حسابها على شبكة الانستقرام أن الزعيم الوطني العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف خدم بإخلاص مدى عمره لشعبه ووطنه وفي جميع صفحات تاريخ أذربيجان الحديثة نجد آثاره التي لن تندثر سواء في الاقتصاد ام السياسة الخارجية ام العلم والثقافة.

أفادت أذرتاج عن حساب النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا الرسمية أن إنجازات حيدر علييف وانتصاراته تبقى في تاريخ أذربيجان وقلب الشعب الأذربيجاني دائما وتكون نموذج الشجاعة والحكمة والمواطنة للأجيال القادمة.