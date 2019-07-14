شاكي، 14 يوليو، أذرتاج انكسر غصن احدى شجرتي الدلب التاريخيتين أمام قصر إمارة شاكي / شاكي خان سراي / اليوم. أفادت أذرتاج أن الغصن سقط مفاجأة ما أدى إلى إصابة 19 شخصا. واحضر مكان الحادث مسؤولون عن جهات ذات الصلة.

AZERTAG.AZ : مصابين بسقوط غصن منكسر لإحدى شجرتي الدلب التاريخيتين أمام قصر إمارة شاكي

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