حادث دلب قصر إمارة شاكي القديم وعلاج المصابين في رعاية الرئيس إلهام علييف

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

أصدرت النيابة العامة ووزارة الطوارئ بيانا مشتركا بشأن حادث دلب قصر إمارة شاكي القديم اليوم.

أفادت أذرتاج عن البيان الصادر أن الحادث وقع بمفاجأة سقوط غصن يبلغ قطره 50 سم لشجرة الدلب العائدة إلى 1530م القائمة أمام قصر إمارة شاكي / شاكي خان سراي / بانكساره قرابة الساعة 12.00 ظهر 14 يوليو اليوم، ما أدى إلى إصابة 19 شخصا بمختلف الجروح ونقلوا إلى مستشفى شاكي المركزي وادخل 4 أشخاص منهم إلى العناية المركزة لكون أحوالهم حرجة نسبيا.

واحضر مكان الحادث على الفور طاقم الأطباء رفيع التخصص وكذلك مسؤولون وخبراء عن كل من وزارتي الطوارئ والبيئة والثروات الطبيعية والوكالة الحكومية للسياحة والنيابة العامة.

والحادث الواقع ومعالجة الأشخاص المصابين في رعاية الرئيس إلهام علييف الخاصة.

وستطلع الجهات ذات الصلة المجتمع بتفاصيل الحادث لاحقا.