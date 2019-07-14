    • / مجتمع

    مجتمع


    رئيس وكالة السياحة: أحوال غالبية المصابين بحادث شاكي مستقرة
    بين المصابين مواطنو أذربيجان وسورية وروسيا

    ١٤.٠٧.٢٠١٩ [٢١:٣٠]

    شاكي، 14 يوليو، أذرتاج

    قال فؤاد نقييف إن المصابين الـ19 شخصا بالحادث وقع بمفاجأة سقوط غصن يبلغ قطره 50 سم لشجرة الدلب العائدة إلى 1530م القائمة أمام قصر إمارة شاكي / شاكي خان سراي / بانكساره قرابة الساعة 12.00 ظهر 14 يوليو اليوم 12 شخصا منهم من مواطني أذربيجان و5 أشخاص من مواطني سورية وشخصان من مواطني روسيا. ونقل جميعهم على الفور إلى مستشفى شاكي المركزي وأحوال غالبيتهم مستقرة وأدخل 4 أشخاص منهم إلى العناية المركزة لكون أحوالهم حرجة نسبيا وبعد إخضاعهم لفحص الأطباء رفيع التخصص الوافدين من باكو تقرر نقلهم إلى العاصمة و3 مصابين منهم على متن مروحية الطوارئ ومصاب بسيارة الإسعاف.

    أفادت أذرتاج عن نقييف رئيس الوكالة الحكومية للسياحة قوله لصحفيين قبل قليل في شاكي إن بعضا من الناس يكتبون على شبكات التواصل الاجتماعي أن الحادث كأنه أودى بحياة بعض ولكن هذه معلومات خاطئة وهمية ولا قتيل جراء الحادث بل الحادث أصاب 19 شخصا بجروح.

    وأضاف أن الحادث والمصابين جراءه تحت رعاية خاصة للرئيس إلهام علييف.

    AZERTAG.AZ :رئيس وكالة السياحة: أحوال غالبية المصابين بحادث شاكي مستقرة
    بين المصابين مواطنو أذربيجان وسورية وروسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٧.٢٠١٩ [٢١:٢٥‎]
    حادث دلب قصر إمارة شاكي القديم وعلاج المصابين في رعاية الرئيس إلهام علييف
    ٠٤.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٣٤]
    رؤساء وممثلو وسائل الاعلام الأذربيجانية يزورون الخارجية الروسية
    ٠٣.٠٧.٢٠١٩ [٢١:٣٧]
    ليلى علييفا تلتقي نزلاء دار الأطفال في باكو
    ٠٣.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٥‎٢]
    وفد إدارة مسلمي جورجيا يزور مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية
    رئيس وكالة السياحة: أحوال غالبية المصابين بحادث شاكي مستقرة بين المصابين مواطنو أذربيجان وسورية وروسيا