رئيس وكالة السياحة: أحوال غالبية المصابين بحادث شاكي مستقرة بين المصابين مواطنو أذربيجان وسورية وروسيا

شاكي، 14 يوليو، أذرتاج

قال فؤاد نقييف إن المصابين الـ19 شخصا بالحادث وقع بمفاجأة سقوط غصن يبلغ قطره 50 سم لشجرة الدلب العائدة إلى 1530م القائمة أمام قصر إمارة شاكي / شاكي خان سراي / بانكساره قرابة الساعة 12.00 ظهر 14 يوليو اليوم 12 شخصا منهم من مواطني أذربيجان و5 أشخاص من مواطني سورية وشخصان من مواطني روسيا. ونقل جميعهم على الفور إلى مستشفى شاكي المركزي وأحوال غالبيتهم مستقرة وأدخل 4 أشخاص منهم إلى العناية المركزة لكون أحوالهم حرجة نسبيا وبعد إخضاعهم لفحص الأطباء رفيع التخصص الوافدين من باكو تقرر نقلهم إلى العاصمة و3 مصابين منهم على متن مروحية الطوارئ ومصاب بسيارة الإسعاف.

أفادت أذرتاج عن نقييف رئيس الوكالة الحكومية للسياحة قوله لصحفيين قبل قليل في شاكي إن بعضا من الناس يكتبون على شبكات التواصل الاجتماعي أن الحادث كأنه أودى بحياة بعض ولكن هذه معلومات خاطئة وهمية ولا قتيل جراء الحادث بل الحادث أصاب 19 شخصا بجروح.

وأضاف أن الحادث والمصابين جراءه تحت رعاية خاصة للرئيس إلهام علييف.