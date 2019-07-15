وكالة السياحة تعلن إغلاق أبواب قصر ملوك شاكي مؤقتا أمام الزائرين على ذمة التحقيق المصابون العرب نقلوا إلى باكو بالمروحية الطبية

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

قالت الوكالة الحكومية للسياحة في بيان إن أراضي قصر ملوك شاكي الواقع في مساحة محمسة "يوخاري باش" التاريخي الهندسي المعماري الحكومي تغلق أمام الزائرين مؤقتا على ذمة التحقيق مع الحادث الواقع بانكسار غصن شجرة الدلب الواقع أمام القصر مما أدى إلى إصابة 19 شخصا بجروح.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن الزيارة تكون متاحة للزائرين بعد انتهاء إجراءات تحقيق وأعمال إعادة البناء.

هذا وأصيب 19 شخصا بجروح مختلفة نتيجة سقوط غصني شجرة الدلب القديمة العائد إلى عام 1530م في أراضي شاكي خان سراي الأثري قرابة الساعة 12.00 ظهر يوم 14 يوليو الأمس ونقلوا إلى مستشفى شاكي المركزي على الفور. و13 مصابا منهم تلقوا العلاج وأحيلوا إلى بيوتهم في حين تستمر معالجة مكثفة لشخصين منهم لدى مستشفى شاكي المركزي و4 آخرين بينهم أجانب نقلوا بمروحية الطوارئ إلى مستشفى باكو الإكلينيكي المركزي برعاية طاقم أطباء رفيع التخصص.

وقد سبق أن أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن أحوال المواطنة الأذربيجانية التي تتلقى العلاج حاليا لدى مستشفى شاكي المركزي حرجة بسبب انكسارات كثيرة في فخذها اليسرى.

وأحوال المصاب الآخر المواطن الأذربيجاني حرج متوسط وأصيب بفقرات ظهره.

وأحوال المواطن الأذربيجاني إئلكين محمدوف المصاب برأسه والانكسار في قدمه اليمنى والمواطنين السوريين الثلاثة سارة حسن المصابة بعظم فخذها اليمنى وفارق حسن المصاب بانكسار في عظم فخذه وسميرة الحسن المصابة بانكسار في عظم فخذها اليمنى الذين يتلقون العلاج لدى مركز الطب الإكلينيكي بالعاصمة رقم 1 حرجة مستقرة ولا خطر في حياتهم.

والحادث الواقع ومعالجة الأشخاص المصابين في رعاية الرئيس إلهام علييف الخاصة.