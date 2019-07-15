المؤرخ والكاتب الأردني عمر العرموطي يزور المجمع التذكاري لضحايا مجزرة قوبا

قوبا، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قام المؤرخ والكاتب الأردني الشهير عمر العرموطي بزيارة إلى المجمع التذكاري لضحايا مجزرة قوبا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه أحيط عمر العرموطي مؤلف كتاب "نزاع ناغورني كاراباخ والقانون الدولي (جمهورية أذربيجان)" علما مفصلا بالإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن.

قيل أن المجمع التذكاري الذي أنشئ بدعم من مؤسسة حيدر علييف افتتح في 18 سبتمبر عام 2013. يحتوي المجمع على الصور التي تعكس أجزاء مختلفة من مدينة قوبا في أوائل القرن العشرين وأعمال الترميم وإعادة البناء المنفذة هنا ونمط حياة السكان. من الممكن الحصول على معلومات بعدة لغات حول الإبادات الجماعية التي ارتكبتها الجماعات المسلحة الأرمينية ضد الشعب الأذربيجاني الاعزل في مناطق مختلفة من البلاد في القرن الماضي في خريطة خاصة على شاشة تعمل باللمس.

اكتشف المقابر الجماعية في 1 أبريل عام 2007 أثناء أعمال الحفر.

يذكر أن الكتب التي ألفها المؤرخ عمر العرموطي تلعب دورا كبيرا في تعريف العالم العربي بحقائق أذربيجان.