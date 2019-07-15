باكو، 15 يوليو (أذرتاج). التقى وزير التعليم الأذربيجاني جيهون بايراموف في 15 يوليو بالقائم بأعمال وزير التعليم العالي الأفغاني عبد التواب بالاكارزاي. أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي بين أذربيجان وأفغانستان في مجال التعليم العالي وآفاق تطويره.

AZERTAG.AZ : بحث آفاق العلاقات بين أذربيجان وأفغانستان في التعليم العالي

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