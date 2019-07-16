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    نشوب حريق بسوق مركزي في صابر آباد

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٣:١٦]

    صابر آباد، 16 يوليو، أذرتاج

    نشب حريق في سوق مركزي بمدينة صابر آباد صباح 16 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الحريق نشب بمحل تجاري يدعا "أمين ماركيت" واتسع نطاق الحريق فيما بعد.

    وأحضرت مكان الحادث طواقم إطفاء وزارة الطوارئ على الفور والإسعاف.

    وعملية إخماد الحريق مستمرة.

    AZERTAG.AZ : نشوب حريق بسوق مركزي في صابر آباد
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