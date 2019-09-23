مكتب السياحة الاذربيجاني يوقع اتفاقيات مع أكبر منصات الكترونية لحجوزات السفر بالصين

بكين،23 سبتمبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من بكين أن مكتب السياحة الاذربيجاني قد وقع اتفاقيتين مع كل من مع شركتي "سي تريب (Ctrip) " وغيير (Qyer)" اللتين تعتبران من أكبر المنصات الالكترونية لحجوزات السفر في الصين.

اوضح المدير التنفيذي العام لمكتب السياحة الأذربيجاني فلوريان زنقستشميد لمراسل (أذرتاج) أن هاتين الاتفاقيتين ستؤثران إيجابيا على العلاقات بين البلدين في مجال السياحة مضيفا الي أن الهدف من توقيع الاتفاقيتين هو تعزيز مكانة أذربيجان كوجهة سياحية وزيادة نسبة حجوزات رحلات السياح الصينيين إليها.

والقى المدير التنفيذي العام لمكتب السياحة الأذربيجاني فلوريان زنقستشميد كلمة في حفل التوقيع وذكر فيها أنه تم القيام بأعمال كبيرة في السنوات الأخيرة الماضية لإنشاء البنية التحتية الحديثة للسياحة ورفع خدمات سياحية داخل أذربيجان. وقدم فلوريان زنقستشميد لمشاركي الحفل معلومات عن إمكانيات أذربيجان السياحية وقال فيها إن أذربيجان تصبح مقصدا سياحيا شهيرا بتمتعها بمناظر طبيعة خلابة ومناخ إقليمي متنوع وتاريخ قديم وحديث ومصحات علاجية وبنية تحتية معاصرة. وصرح بأن عدد السياح الصينيين الي أذربيجان خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي قد وصل الي 17 ألف سائح.

ومن جهته قال جيمس تان نائب رئيس شركة "سي تريب (Ctrip) " أن الشركة تخدم أكثر من 300 مليون مستخدم في حجوزات الفنادق وتذاكر السفر وتنظيم رحلات سياحية للمجموعات والافراد مشيرا الي أن "سي تريب" هي أكبر منصة الكترونية لحجوزات السفر على مستوى قارة آسيا مضيفا الي أن طبيعة أذربيجان الخلابة والثقافات المختلفة الموجودة فيها في محط اهتمام السياح الصينيين منوها بأن الشركة ستعمل على التعريف بمقومات أذربيجان السياحية في الصين وتوسيع العلاقات في المجال السياحي بها.

ومن جانبه قال براين سياو رئيس مجلس إدارة شركة " Qyer.com" إن أذربيجان تلفت الأنظار بأثار تاريخية وطبيعة خلابة وأماكن سياحية مختلفة لها منوها بأن الشركة تخدم أكثر من 100 مليون مستخدم مشيرا الي أن مستخدمي المنصة الذين زاروا اذربيجان قد نشروا كثيرا من الآراء الإيجابية عنها.

وتم خلال الحفل عرض شرائط فيديو تتضمن إمكانيات أذربيجان السياحية.

بالإضافة الي ذلك تم عرض مقومات أذربيجان السياحية في العديد من مدن الصين وشارك فيها حوالي 12 شركة سياحية اذربيجانية رائدة منها "باشا ترافل" و"زاخر للسياحة" وغيرها من الشركات. وأجرت شركات اذربيجانية خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع حوالي 250 شركة صينية. وشهدت تلك اللقاءات بحث أوجه التعاون الممكنة وتبادل وجهات النظر حول الشراكة المستقبلية.

الجدير بالذكر أنه بدأت منذ شهر ديسمبر لعام 2018 مندوبية دائمة لمكتب السياحة الاذربيجاني نشاطها في العاصمة الصينية بكين.

شاهين جعفروف

مراسل (أذرتاج) الخاص