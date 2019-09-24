معرض الكتب الدولي السادس بباكو تكريسا لليوبيل الـ650 لعماد الدين نسيمي

باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج).

ستنظم وزارة الثقافة معرض وسوق الكتب الدولي السادس في باكو في قصر باكو الرياضي في 27-29 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان المعرض كرس لليوبيل الـ650 للشاعر الاذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي.

ستنضم الى المعرض خلال 3 أيام 81 مطبعة محلية و40 مطبعة اجنبية ومؤسسة للطبع والنشر وغيرها من المؤسسات. الى جانب ذلك، ستشهد أيام المعرض حفلات إشهار الكتب والتوقيع. دخول المعرض مجاني.