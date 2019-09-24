معرض الكتب الدولي السادس بباكو تكريسا لليوبيل الـ650 لعماد الدين نسيمي
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج).
ستنظم وزارة الثقافة معرض وسوق الكتب الدولي السادس في باكو في قصر باكو الرياضي في 27-29 سبتمبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان المعرض كرس لليوبيل الـ650 للشاعر الاذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي.
ستنضم الى المعرض خلال 3 أيام 81 مطبعة محلية و40 مطبعة اجنبية ومؤسسة للطبع والنشر وغيرها من المؤسسات. الى جانب ذلك، ستشهد أيام المعرض حفلات إشهار الكتب والتوقيع. دخول المعرض مجاني.
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