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    ثقافة


    معرض الكتب الدولي السادس بباكو تكريسا لليوبيل الـ650 لعماد الدين نسيمي

    ٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٩]

    باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج).

    ستنظم وزارة الثقافة معرض وسوق الكتب الدولي السادس في باكو في قصر باكو الرياضي في 27-29 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان المعرض كرس لليوبيل الـ650 للشاعر الاذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي.

    ستنضم الى المعرض خلال 3 أيام 81 مطبعة محلية و40 مطبعة اجنبية ومؤسسة للطبع والنشر وغيرها من المؤسسات. الى جانب ذلك، ستشهد أيام المعرض حفلات إشهار الكتب والتوقيع. دخول المعرض مجاني.

    AZERTAG.AZ :معرض الكتب الدولي السادس بباكو تكريسا لليوبيل الـ650 لعماد الدين نسيمي
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