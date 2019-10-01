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    تحديد أوقات دخول الفصول فلكيا في أذربيجان العام المقبل

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٦]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أعلنت أوقات دخول الفصول الأربعة في أذربيجان عام 2020.

    قال مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لمراسل أذرتاج أن البلد سيستقبل فصل الربيع فلكيا في 20 مارس في الساعة 07:49:36 بتوقيت باكو.

    وستستقبل أذربيجان الصيف في 21 يونيو في الساعة 01:43:42 والخريف في 22 سبتمبر في الساعة 17:30:36 والشتاء في 21 ديسمبر في الساعة 14:02:18 بتوقيت باكو.

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