تحديد أوقات دخول الفصول فلكيا في أذربيجان العام المقبل
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أعلنت أوقات دخول الفصول الأربعة في أذربيجان عام 2020.
قال مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لمراسل أذرتاج أن البلد سيستقبل فصل الربيع فلكيا في 20 مارس في الساعة 07:49:36 بتوقيت باكو.
وستستقبل أذربيجان الصيف في 21 يونيو في الساعة 01:43:42 والخريف في 22 سبتمبر في الساعة 17:30:36 والشتاء في 21 ديسمبر في الساعة 14:02:18 بتوقيت باكو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥٤]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٨]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١١:٠٦]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٣]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٧:١١]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٩]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥٤]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٠]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٣٣]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٤٤]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٨]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٨]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٠:٢١]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٠٩]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠١]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٤:١١]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك