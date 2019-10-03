    • / اقتصاد

    اقتصاد


    جورجيا تستورد من أذربيجان 60 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال سبتمبر

    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٨]

    تبيليسي، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 185 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية وذلك أكثر بنسبة 33 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    أفادت أذرتاج عن بيان المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 60 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    كما أن جورجيا استهلكت 8.6 مليار كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في الفترة ما بين يناير وأغسطس. تم توفير 8.3 مليار كيلو واط عاسي من السوق المحلية. الجزء المتبقي مأخوذ من الدول المجاورة.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد من أذربيجان 60 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال سبتمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
    نائب الوزير: أذربيجان تتعاون وثيقا مع كل بلد من البلدان المطلة على بحر الخزر سياسيا واقتصاديا
    ١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥‎١]
    انخفاض تكلفة الطاقة الكهربائية المصدرة من أذربيجان خلال 8 أشهر
    ١٨.٠٩.٢٠١٩ [١٥‎:١٣]
    بحث الأوضاع الحالية لأنظمة الطاقة بين أذربيجان وجورجيا وآفاقها
    ١٦.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح
    جورجيا تستورد من أذربيجان 60 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال سبتمبر