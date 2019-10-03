جورجيا تستورد من أذربيجان 60 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال سبتمبر

تبيليسي، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 185 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية وذلك أكثر بنسبة 33 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 60 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

كما أن جورجيا استهلكت 8.6 مليار كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في الفترة ما بين يناير وأغسطس. تم توفير 8.3 مليار كيلو واط عاسي من السوق المحلية. الجزء المتبقي مأخوذ من الدول المجاورة.