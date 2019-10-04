حكمت حاجييف: لاجتماع سوتشي بين رئيسي أذربيجان وروسيا أهمية

سوتشي، 3 أكتوبر، أذرتاج

يقوم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بزيارة عمل إلى سوتشي بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. في إطار الزيارة التقى رئيس الدولة مع رئيس روسيا. في هذا الاجتماع أشار رئيسا الدولتين إلى أن العلاقات الأذربيجانية الروسية تتطور بنجاح على مستوى الشراكة الاستراتيجية. أقيمت علاقات حسن الجوار بين بلدينا. هذا يخلق الظروف المواتية للتنمية الشاملة لعلاقاتنا.

أعرب رئيس قسم السياسة الخارجية في إدارة رئيس الجمهورية حكمت حاجيف عن رأيه هذا في المقابلة الحصرية مع وكالة أذرتاج.

أشاد رئيس القسم بأن الاتصالات بين رئيسي الدولتين تلعب دوراً استثنائياً في التطور الديناميكي للعلاقات الأذربيجانية الروسية. في العام الماضي، قام رئيسا الدولتين بأربع زيارات متبادلة وعقدت الاجتماعات بينهما خلالها. هذا يلعب دوراً هاماً في تطوير تعاوننا. في أبريل من هذا العام، عقد الاجتماع بين رئيسي أذربيجان وروسيا في بكين في إطار منتدى "حزام واحد وطريق واحد". في اجتماع سوتشي لرئيسي أذربيجان وروسيا تم التأكيد على تطوير العلاقات السياسية بين بلدينا وكذلك على أهمية تعزيز العلاقات في عدد من المجالات العملية. في هذا السياق، نوقشت خرائط الطريق التي تشمل التعاون في مختلف المجالات.

عند تطرقه للعلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا، أكد حكمت حاجيف أن النمو الديناميكي للتبادل التجاري واضح. ويتبين ذلك في الصادرات من أذربيجان إلى روسيا ومن روسيا إلى أذربيجان. يعمل بلدانا بشكل وثيق في قطاع النفط والغاز.

تم التأكيد في الاجتماع بشكل خاص على دور اللجنة الحكومية الأذربيجانية الروسية المشتركة في تطوير العلاقات. وقد أشير إلى أن أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة تلعب دوراً هاماً في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا.

أشار رئيسا الدولتين في الاجتماع أيضاً إلى تطور العلاقات في المجال الإنساني. قال رئيس دولتنا إن اللغة الروسية في أذربيجان محاطة بعناية خاصة. تُنظم فصول باللغة الروسية ليس فقط في المدارس، ولكن أيضاً في مؤسسات التعليم العالي، وهذا مؤشر آخر وأكثر أهمية لتنمية العلاقات بين البلدين.

أكد رئيس القسم أيضاً أنه نوقش في الاجتماع الصراع الأرمني الأذربيجاني. تشارك روسيا بكونها أحد الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل مباشر في عملية تسوية النزاع.

أشار حكمت حاجيف إلى أنه بعد الاجتماع، عقد رئيسا الدولتين اجتماعاً مغلقاً بينهما. واصل رئيسا أذربيجان وروسيا مناقشاتهما بشأن القضايا المدرجة في جدول الأعمال. وقال الممثل الرسمي لإدارة رئيس الجمهورية: "أعتقد أن هذا الاجتماع مهم من ناحية توسع العلاقات بين البلدين، وأنه سيسهم بشكل أساسي في تطوير العلاقات الثنائية".

في تطرقه لأهمية نادي "فالداي" الدولي للمناقشات، قال حكمت حاجيف إن هذا البرنامج ذو أهمية كبيرة من ناحية مناقشة القضايا الملحة للعلاقات الدولية. يحضر هذا الحدث رؤساء الدول والحكومات والخبراء وممثلو دوائر الأعمال والأوساط الأكاديمية.

توفر هذه المنصة أرضية مهمة للغاية لرئيس دولتنا للتعبير عن موقفه من القضايا الواردة في الأجندة المتعلقة بالعلاقات الدولية لجمهورية أذربيجان.