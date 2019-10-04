أذربيجان وجورجيا تتعاونان في مجال السياحة

تبليسي، 4 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من تبليسي أن رئيس وكالة السياحة الأذربيجانية فؤاد ناغييف التقى في الرابع من أكتوبر على هامش زيارته لجورجيا مع رئيسة إدارة السياحة الجورجية مريم كيفريفيشفيلي. وقال فؤاد ناغييف إن أذربيجان ستتعاون مع جورجيا في المجال السياحي بعيدا عن البيئة التنافسية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التعاون في مجال السياحة بين البلدين وتنظيم رحلات مشتركة وإقامة اجنحة مشتركة في معارض السياحة وغيرها من المسائل، وتوصلا الي اتفاق اولي في هذا الخصوص.

وجاء في اللقاء أن أذربيجان وجورجيا تربطهما علاقات الصداقة وحسن الجوار. وانطلاقا من هذا الموقف فإن الطرفين سيتعاونان في مجال السياحة تعاونا مثمرا بعيدا عن أجواء تنافسية مما سيؤدي الي تطوير قطاع السياحة في المنطقة. ط

وحضر اللقاء سفير أذربيجان لدى جورجيا درسون حسنوف والمدير التنفيذي العام لمكتب السياحة الأذربيجاني فلوريان زنقستشميد.

الجدير بالذكر أن رئيس الوكالة فؤاد ناغييف والوفد المرافق له يزور جورجيا حاليا. سيتم في اطار الزيارة افتتاح مركز "Azerbaijan.Travel" للضيافة التابع لمكتب السياحة الاذربيجاني في مدينة تبليسي.