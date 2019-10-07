باكو، 7 أكتوبر (أذرتاج). أعلنت ثاني أكبر شركة طيران أوروبية "لوفتهانزا" باكو مدينة الشهر. أفادت وكالة أذرتاج ان شركة الطيران وصفت أذربيجان بانها موطن النيران ومشبهة المشهد الليلي لباكو بالمدينة النابضة والحيوية دائما. كما تناولت الشركة كورنيش باكو وجبال القوقاز وسواحل بحر الخزر، والمدينة القديمة. تدعو الشركة لوفتهانزا مشتريها لزيارة أذربيجان.

AZERTAG.AZ : " لوفتهانزا " تختار باكو "مدينة الشهر"

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