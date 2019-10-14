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    ثقافة


    افتتاح معرض "مجلس التعاون التركي- 10 عاما" في المكتبة الوطنية

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]

    باكو، 14 أكتوبر (أذرتاج).

    افتتح امس في المكتبة الوطنية معرض "مجلس التعاون التركي-10 عاما" بمناسبة اليوبيل العاشر لانشاء مجلس التعاون.

    أفادت وكالة أذرتاج ان زوار المعرض يتمكنون من التعرف على كتب ووسائل الاعلام والصحافة الدورية باللغة الأذربيجانية واللغات الأجنبية عن تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول التركية وتاريخها وآدابها وسياستها وثقافتها وفنونها والشخصيات المعروفة للعالم التركي.

    سيستمر المعرض لمدة أسبوع.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض "مجلس التعاون التركي- 10 عاما" في المكتبة الوطنية
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