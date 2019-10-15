زرع 650 ألف شجرة: سيتم إنشاء غابة صغيرة لإحياء صورة نسيمي في شاماخي

شاماخي، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

إن حملة "زرع 650 ألف شجرة" في يوم واحد بمناسبة ذكرى مرور 650 عام على ميلاد الشاعر عماد الدين النسيمى بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا استجذبت اهتمام وإعجاب مجتمع شاماخي حيث ولد الشاعر البارز. تجري حاليا الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذه المبادرة.

إن إعلان عام 2019 "عام الشاعر المفكر عماد الدين نسيمي" بمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وإطلاق مبادرة من قبل النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا حول زراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد بمناسبة الذكرى 650 للشاعر الشهير يكتسب أهمية خاصة من حيث تخليد ذكرى الشاعر الكبير وترويجه الدولي وتعزيز تراث أذربيجان الأدبي والثقافي.

ستحول هذه المبادرة بلدنا إلى أرض أكثر خضرة إلى جانب الدعاية للشاعر.

أفادت وكالة أذرتاج أنه في المنطقة سيتم تحديد الأراضي التي سيتم تشجيرها وتنظيف المناطق المخصصة.

من المقرر إنشاء غابة صغيرة لإحياء صورة نسيمي في إحدى المناطق. وتمت دعوة مصمم إلى المنطقة بهذه المناسبة.

قال ساكن المحافظة والمهندس الزراعي أحمد علي أحمدوف للوكالة إنه سينضم كل فرد في المحافظة إلى هذه المبادرة النبيلة كأبناء جلدة الشاعر الكبير. وقال أحمدوف إن الهدف من هذه الحملة هو استعادة التوازن البيئي وحماية البيئة وإثراء الغلاف الجوي بالأكسجين وجذب انتباه الجمهور إلى حماية المساحات الخضراء.

يذكر أن حملة "زرع 650 ألف شجرة" في يوم واحد بمبادرة النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ستجري في شهر نوفمبر.