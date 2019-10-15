الشاب من شاماخي: على شباب العالم المهتمين بمستقبل الكرة الأرضية الانضمام إلى مبادرة زراعة 650 ألف شجرة كل يوم

شاماخي، 15 أكتوبر، أذرتاج

رحب شباب محافظة شاماخي بحماسة كبيرة بـمبادرة النائبة الأولة لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا حول زراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد بمناسبة الذكرى الـ650 للشاعر العبقري عماد الدين نسيمي.

وقال أحد سكان المنطقة رامز مرزاييف لمراسل أذرتاج في هذا الصدد:" إننا شباب شاماخي بمثابة أبناء الوطن للشاعر العظيم نقابل بكل امتنان إعلان رئيس جمهوريتنا عام2019 عام نسيمي بمناسبة الذكرى 650 لمفكرنا العظيم عماد الدين نسيمي ومبادرة النائبة الأولى للرئيس حول زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد. وتجري الآن الاستعدادات لزراعة الأشجار ونشارك نحن الشباب عن كثب في هذه العملية، حيث نقوم بمسح الأراضي التي خصصناها وبعزق الحفر. ونتطلع إلى حملة غرس الأشجار التي ستمنح الجمال لطبيعتنا ".

وقال رامز ميرزاييف إن مبادرة السيدة مهربان علييفا هذه ليست باعتناء بالشاعر الكبير عماد الدين نسمي فحسب، وإنما هي أيضاً تظاهر العناية للطبيعة في عالم الذي اختل التعادل البيئي فيه. لأن المشكلة البيئية هي مصدر قلق للعالم كله. تعتمد صحة كل شخص إلى حد كبير على هذا العامل. لذلك، يجب على الجميع دعم هذه المبادرة."

من الجدير بالذكر أنه سينضم إلى هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز ترويج أشعار الشاعر الكبير التي لها أهمية عالمية وإدامة ذكرى الشاعر وتعريف التراث الأدبي والثقافي لأذربيجان، الممثلون عن المجتمع والدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي والشباب المتطوعون.