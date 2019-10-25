زراعة 650 ألف شجرة: انضم سكان إسماعيللي بحماس إلى هذه المبادرة الخيرة والنبيلة

اسماعيلي، 25 أكتوبر، أذرتاج

تكتسي مبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا حول زراعة 650 ألف شجرة في بلدنا خلال يوم واحد بمناسبة الذكرى ال650 للشاعر العظيم عماد الدين نسمي اهمية بالغة في تخليد ذكرى الشاعر وترويج تراثه أكثر سعة. كما ستسهم هذا الحملة التي ستشمل جميع مناطق البلاد في تشجير البيئة على نطاق واسع وفي حماية وتحسين البيئة.

جاء ذلك في مقابلة نائب رئيس قسم التحليل والتنبؤ بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطة التنفيذية في منطقة إسماعيللي شاهين حسينوف مع المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج.

أشار شاهين حسينوف إلى أن هذه المبادرة الخيرة والنبيلة المتمثلة في غرس 650 ألف شجرة في يوم واحد كانت موضع الترحيب لسكان إسماعيللي حيث تم تخصيص 25 هكتار من الأراضي لزراعة الأشجار في المنطقة. كانت هذه الأراضي في الأساس من ملكية البلديات على طرفي الطرق وساحات الإدارات والمؤسسات والحدائق والأزقة. في هذه المناطق ستزرع حوالي 20 ألف شجرة وخاصة غرائس القيقب والتنوب والقرع.

وفي حديثه عن الاستعدادات لحملة الزراعة في نوفمبر، قال شاهين حسينوف إن الأعمال التحضيرية جارية الآن في المناطق التي ستزرع فيها الأشجار. لذلك، يتم تطهير المناطق من الحجارة والقيام بأعمال الحفر والفلح. يتم نقل التربة الخصبة والأسمدة العضوية إلى هذه الساحات. انضم الجمهور وكذلك الموظفون في الإدارات والمؤسسات للمنطقة بحماس كبير إلى هذه المبادرة الخيرة ولنبيلة.