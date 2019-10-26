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    حكمت حاجييف: نؤمن بأن تترأس أذربيجان بنجاح في حركة عدم الانحياز

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥‎١]

    باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

    تستضيف جمهورية أذربيجان القمة الثامنة عشر لحركة عدم الانحياز. على الرغم من انضمام بلدنا إلى المنظمة في عام 2011 إلا أنها اكتسبت الكثير من الاحترام والسمعة خلال وقت قصير. هذا هو السبب عقد القمة الثامنة عشرة في بلادنا بإجماع الرأي للدول الأعضاء في عام 2018. ولى أعضاء حركة عدم الانحياز الثقة بأذربيجان وعهدوا رئاسة المنظمة إليها في الفترة 2019-2022.

    تفيد أذرتاج أنه صرح بذلك حكمت حاجيف، رئيس قسم السياسة الخارجية في إدارة رئاس جمهورية أذربيجان.

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