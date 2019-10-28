العلاقات الأذربيجانية الباكستانية: الرئيس عارف علوي يتحدث عن آفاق التعاون في مقابلة مع أذرتاج

باكو، 28 أكتوبر، إلشان شهبالاييف، أذرتاج

يعكس التعاون بين باكستان وأذربيجان جوهر الصداقة الوثيقة بين الشعبين والبلدين. لقد بنينا علاقات الشراكة القوية على أساس هذه الصداقة.

صرح بذلك رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علوي في مقابلة حصرية مع وكالة أذرتاج. تحدث الرئيس الباكستاني الذي حضر قمة حركة عدم الانحياز في باكو عن العلاقات بين بلدينا وشارك أفكاره في بعض القضايا.

قال عن لقائه مع الرئيس إلهام علييف إنه كان مثمراً وأشاد برئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز باعتبارها نجاحا كبيراً للبلاد. وتطرق الرئيس عارف علوي الى التعاون الثنائي وركز على التعاون في الصناعة العسكرية وتوريد الطائرات الحربية باكستانية الصنع لأذربيجان.

في تطرقه لقضيتي قاره باغ الجبلية وكشمير أكد أن البلدين يدعمان بعضهما البعض وقال الرئيس الباكستاني إن البلدين يسعيان لتحقيق قرارات الأمم المتحدة.

أشار الرئيس عارف علوي إلى التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم وأكد رغبة باكستان في نقل البضائع عبر ممر الشمال الجنوب ومشاركة أذربيجان في مشاريع النفط في باكستان.