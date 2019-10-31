إزاحة الستار عن تمثال نصفي للشاعر الاذربيجاني الكبير نسيمي في موسكو

موسكو، 31 أكتوبر،

ازيح الستار عن تمثال نصفي للشاعر والمفكر الاذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي في اتريوم المكتبة الروسية العامة للكتب الأجنبية بموسكو وذلك بدعم من مؤسسة حيدر علييف.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه القى كلمات في حفل إزاحة الستار عن تمثال الشاعر الكبير كل من السيدة ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ونائب وزير الثقافة الروسي بافيل ستيبانوف وسفير أذربيجان لدى روسيا بولاد بلبل أوغلو ومدير عام المكتبة الروسية العامة للكتب الأجنبية ميخائيل شيبل.

كما القى فيه طلاب اذربيجانيون دارسون في الجامعات الروسية اشعار الشاعر الكبير.

وتم اعداد تمثال الشاعر الاذربيجاني الكبير من قبل النحات آيدين زينالوف العضو في اكاديمية الرسم الروسية.

الجدير بالذكر أنه تم انشاء اتريوم المكتبة في عام 1994م. ويوجد هنا أكثر من 30 تمثال للشعراء والادباء والمفكرين المعروفين. كما أقيم في اتريوم المكتبة تمثال الاديب والفيلسوف الاذربيجاني ميرزا فتعلي اخوندوف في عام 2012م بدعم مؤسسة حيدر علييف.

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في اليوم نفسه التقت السيدة ليلى علييفا مع أعضاء الاتحاد الاذربيجاني للشباب بروسيا في حديقة النباتات بجامعة موسكو الحكومية. وأقيم معرض الرسامين عن "الرمان".

واستمر الحفل بحفلة موسيقية للشباب.

مراسل وكالة (أذرتاج) الخاص