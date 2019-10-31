غرس 8 ألاف شجرة في بردعه بمناسبة الذكرى 650 لعماد الدين نسيمي
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٩]
بردعه، 31 أكتوبر، طاهر أغاممدوف، أذتاج
رحب سكان محافظة بردعه بمبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا حول زراعة 650 ألف شجرة يومياً في بلدنا بمناسبة الذكرى ال650 للشاعر والمفكر الكبير عماد الدين نسيمي. ويستعدون جداً لهذه الحملة واسعة النطاق ومن المخطط زراعة 8000 شجرة في يوم واحد في المقاطعة.
أفاد ممثل السلطة التنفيذية في محافظة بردعه دامات ألكبروف لمراسل أذرتاج أن الاستعدادات جارية للمشاركة في هذه المبادرة الكريمة والنبيلة في محافظة بردعه، كما هو الحال في جميع أنحاء البلاد.
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