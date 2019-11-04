عرض إمكانيات اذربيجان السياحية في معرض سوق السفر العالمي بلندن

باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج).

يشارك الوفد السياحي الاذربيجاني في معرض سوق السفر العالمي المقام حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

وصرحت وكالة السياحة الأذربيجانية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن جناح أذربيجان في المعرض الدولي يبلغ مساحته 232 متر مربع ويشارك فيها 12 شركة سياحية محلية.

وقال فلوريان زنقستشميد، المدير التنفيذي لمكتب السياحة الأذربيجاني إن هذا المعرض يلعب دورا مهما في بناء تعاون جديد في سوق السياحة العالمي.

وصرح بأنه بلغ عدد السياح البريطانيين الوافدين لأذربيجان 32 الف سائح خلال اشهر يناير-أكتوبر من العام الحالي أي بزيادة نسبتها 23.5 في المائة.