وضع أساس مبنى "عماد الدين نسيمي" في كييف

كييف، 5 نوفمبر، أذرتاج

أقيمت مراسم وضع حجر الأساس لمبنى متعدد الأغراض الذي يحمل اسم عماد الدين نسمي، المفكر الذي ترك آثارا عميقة في الفكر الأدبي والفلسفي الحائز على التقاليد العريقة في القدم للشعب الأذربيجاني في العاصمة الأوكرانية، كييف.

افادت وكالة أذرتاج أنه في المجمع الثقافي التارخي الذي يتم تدشينه بمبادرة وطلب السفارة الأذربيجانية في أوكرانيا سيعمل المركز باسم نسيمي والمتحف وصالات المؤتمرات وكذلك دار الضيافة.

من الجدير بالذكر أن مقاول المشروع هي شركة "صداقة الشعوب" التي يملكها رجل الأعمال الأذربيجاني الأصل.