غرس 3 آلاف شجرة في خاتشماز بمناسبة الذكرى 650 لعماد الدين نسيمي

خاتشماز، 5 نوفمبر، إيلخان يوسيفلي، أذرتاج

انضم سكان خاتشماز بحماس كبير إلى مبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان السيدة مهربان علييفا حول زراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد في البلاد بمناسبة الذكرى 650 للشاعر والنابغة الاذربيجاني عماد الدين نسيمي وتجري الاستعدادات المكثفة لهذه الحملة. من المتوقع أن تغرس 3 ألاف شجرة في أراضي المحافظة في إطار حملة غرس الأشجار هذه.

أكد نائب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة خاتشماز سمير نعمتوف للمراسل الإقليمي لأذرتاج على أنه بمناسبة هذه المبادرة النبيلة تم إنشاء المقر الرئيسي واعتماد خطة العمل وتحديد مواقع زراعة الأشجار.