توسع علاقات السياحة الصحية بين أذربيجان وروسيا

باكو، 12 نوفمبر (أذرتاج)

أقيم الحدث تحت عموان “SWIC - Spa and Wellness International Congress” المخصص لتطوير السياحة الصحية في باكو.

تحدثت رئيسة جمعية السياحة الصحية " الصحة والعافية" الروسية إيلينا تروبنيكوفا عن الأعمال المنجزة والنجاحات المحققة في المصحات والمصايف الروسية الداخلة في مجموعة "100 أوائل" خلال السنوات الخمس الماضية.

تحدث رسلان غولييف، رئيس جمعية دعم السياحة الصحية والحرارية في أذربيجان (AHTTSA)، عن فرص السياحة الصحية في أذربيجان.

أفاد المكتب الصحفي لـAHTTSA لوكالة أذرتاج أن رئيسة جمعية السياحة الصحية "الصحة والعافية" الروسية إيلينا تروبنيكوفا التقت أعضاء جمعية دعم السياحة الصحية والحرارية في أذربيجان.

في الاجتماع تم التوقيع على المذكرة عن الأنشطة المشتركة بين جمعيات البلدين في مجال السياحة الصحية بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي.