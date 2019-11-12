رامز قصارتشايلي: مبادرة زرع 650 ألف شجرة مهمة أيضاً من حيث حماية البيئة

قوبا، 12 نوفمبر (أذرتاج)

رحب عضو اتحاد الكتاب في أذربيجان، رامز قصارتشايلي في مقابلة مع مراسل أذرتاج بمبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا حول زرع 650 ألف شجرة بمناسبة اليوبيل الـ 650 للشاعر عماد الدين نسيمي وقال إن زراعة الأشجار وتشجير البيئة المحيطة هي من خير الأعمال. لهذا السبب يرحب الجميع بمبادرة زرع 650 ألف شجرة. في إطار الحملة، من المخطط زراعة أكثر من 5000 شجرة يومياً في إقليم قوبا. شكراً للسيدة علييفا على هذه المبادرة النبيلة ".