عقد اجتماع مجلس رابطة الدول المستقلة لشؤون الشباب في باكو

باكو، 14 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

يعقد اليوم اجتماع مجلس رابطة الدول المستقلة لشؤون الشباب في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن ممثلي وخبراء من أذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان يشاركون في الاجتماع.

نوقشت في الاجتماع سياسة الدولة للشباب المنفذة في البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وخطة عمل للسنوات 2018-2020 "استراتيجية التعاون الدولي للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة لشؤون الشباب" ومشروع الشباب الدولي "100 فكر لرابطة الدول المستقلة" وميثاق "عاصمة شباب رابطة الدول المستقلة" و14 قضية. وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة.

كما ستوقع اتفاقية حول التعاون في مجال سياسة الشباب بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة الاتحاد الروسي خلال الاجتماع. إن الاتفاقية الموقعة بين وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني آزاد رحيموف ونائبة وزير العلوم والتعليم العالي الروسي مارينا بوروفسكايا تعد أول وثيقة حول تعاون الشباب بين البلدين.

أنشئ المجلس لشؤون الشباب لتنفيذ اتفاق في 25 أكتوبر من عام 2005 بشأن "التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال الشباب.