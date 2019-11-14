توقيع اتفاق تعاون في مجال السياسة الشبابية بين أذربيجان وروسيا

باكو، 14 نوفمبر، (أذرتاج).

تم توقيع اتفاق تعاون في مجال السياسة الشبابية بين حكومتي جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية وذلك في إطار اجتماع مجلس بلدان رابطة الدول المستقلة لشؤون الشباب المنعقد حاليا في باكو.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الوثيقة وقعها عن جانب أذربيجان وزير الشباب والرياضة ازاد رحيموف وعن جانب روسيا نائبة وزير العلوم والتعليم العالي مارينا بوروفسكايا. والقى وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني كلمة في حفل التوقيع واكد فيها أن اذربيجان وروسيا شريكتان استراتيجيتان مضيفا أن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين يكتسب أهمية كبيرة وأن هناك تعاونا وثيقا بينهما في كافة المجالات وأن هذا الاتفاق مرحلة مهمة لتطوير العلاقات معربا عن ثقته في أن الاتفاق سيخلق فرص واسعة للتعاون الوثيق بين شباب روسيا وأذربيجان.

وقالت نائبة الوزير الروسية مارينا بوروفسكايا إن هناك اعمال كبيرة في مجال الشباب بين البلدين مشيرة الي أن الاتفاق ستفتح إمكانيات واسعة لتعميق التعاون الثنائي في المستقبل.

الجدير بالذكر أن الاتفاق هو اول وثيقة للتعاون في مجال الشباب بين البلدين.