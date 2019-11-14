مؤسسة حيدر علييف ستوفر الأنسولين لمرضى السكري (تحت 18 عاما)ً

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

ستوفر مؤسسة حيدر علييف الأنسولين والمحاقن- الأقلام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في البلد في إطار مشروع "الرعاية العالية لأطفال المصابين بالداء السكري" وسيتم تسليم الأدوية المناسبة في إطار المشروع المستمر سنة واحدة لمرضى الداء السكري عن طريق جمعية مرضى الداء السكري لأذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن مؤسسة حيدر علييف التي شاركت عن كثب في معالجة المشاكل الصحية للسكان تقوم بتنفيذ مشروع "الرعاية العليا للأطفال المصابين بالداء السكري" منذ ديسمبر 2004. في إطار هذا المشروع الذي يتحقق بمبادرة رئيس المؤسسة مهريبان علييفا يتم تزويد الأطفال والمراهقين بصورة منتظمة بالأنسولين والمحاقن-الأقلام بغية دعم رعاية الحكومة للأشخاص المعانين من

مرض الداء السكري.