رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز يلتقي ببطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل
AzerTAg.az
١٥.١١.٢٠١٩ [١٢:٣١]
باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج
التقى رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده مساء يوم الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني ببطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الذي يزور البلد حاليا للمشاركة في فعاليات قمة باكو الثانية لقادة الأديان العالمية.
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