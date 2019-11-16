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    ثقافة


    ندوة بعنوان " تطوير السياحة بين بولندا وأذربيجان" في وارسو

    ١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٣]

    وارسو، 16 نوفمبر، (أذرتاج).

    ستقام في التاسع عشر من نوفمبر الحالي ندوة في العاصمة وارسو تحت عنوان "تطوير السياحة بين بولندا وأذربيجان".

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الندوة المذكورة ستقام من قبل وكالة الاستثمارات والتجارة البولندية ومكتب التجارة الخارجية للبولندا لدى باكو. والهدف منها توسيع التعاون بين البلدين في مجال السياحة وتكثيفها.

    AZERTAG.AZ :ندوة بعنوان " تطوير السياحة بين بولندا وأذربيجان" في وارسو
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